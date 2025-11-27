На Урале возбудили дело о незаконном удержании детей в частном рехабе

Управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту удержания несовершеннолетних в реабилитационном центре — в частном трехэтажном коттедже в поселке Исеть.

По данным издания E1.ru, в здании находился реабилитационный центр Анны Хоботовой. Родители отправляли туда детей, пристрастившихся к наркотикам, алкоголю, азартным играм. Со слов подростков, которых держали в реабилитационном центре, в учреждении за ними постоянно следили кураторы. Они наказывали детей за непослушание. Например, их заставляли приседать сотни раз, привязывали к кроватям и морили голодом.

По данным полиции, в центре находилось 22 ребенка 10-18 лет. Собеседники E1.ru говорят, что самому младшему среди них было 8 лет. Следствие проверяет действия сотрудников центра по статье о лишении свободы несовершеннолетнего (2 ст. 127 УК).

Сейчас сотрудники СКР осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и проводят экспертизы, добавили в ведомстве. На время проверки всех детей увезли в один из детских центров.

Незадолго до этого в Подмосковье были арестованы администратор действовавшего в Дедовске незаконного реабилитационного центра для детей. Сотрудники рехаба систематически избивали пациентов и издевались над постояльцами. Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева сообщила, что владелица центра — ростовская психолог-терапевт и юрист Анна Хоботова. Сеть ее центров действует в Москве, Подмосковье, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Азове. В среднем месяц пребывания в рехабе стоит от 100 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рехаб пыточного режима».