Правительство ЮАР отказывается признавать и решать проблему «геноцида белых людей», заявил президент США Дональд Трамп. Власти страны, утверждает он, позволяют отбирать землю у потомков европейских колонистов и попросту убивают их. Господин Трамп назвал это причиной, почему американская делегация не приехала из США на саммит «Группы двадцати» (G20), который прошел в Йоханнесбурге.

Президент также заявил, что Южная Африка отказалась передать председательство в G20 старшему представителю посольства США. «Поэтому, по моему указанию, Южная Африка не получит приглашение на саммит G20 2026 года, который пройдет в великом городе Майами, штат Флорида, в следующем году. Южная Африка продемонстрировала миру, что она не является страной, достойной членства где-либо, и мы с немедленным вступлением в силу прекращаем все выплаты и субсидии в ее пользу»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

О приостановке финансовой помощи ЮАР господин Трамп уже заявлял в феврале. Он сообщал, что США не будут присылать деньги в страну, пока в ней действует закон, позволяющий в определенных обстоятельствах экспроприировать земельное имущество у людей, предлагая им «нулевую компенсацию». На сегодняшний день существенная часть сельскохозяйственных угодий в ЮАР по-прежнему принадлежит белому населению.

Помимо Дональда Трампа в саммите не участвовали президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин. Съезд «двадцатки» прошел без лидеров трех важнейших государств впервые. Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите заявил, что, вероятно, объединение подходит к концу своего цикла и потеряет смысл существования.

