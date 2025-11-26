Наставник «Локомотива» оценил матч в Москве

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли отметил отдачу своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо», несмотря на поражение. Свою оценку игру он дал на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

26 ноября «Локомотив» проиграл «Динамо» в Москве со счетом 0:1. «Жаль, что после хорошего начала с нашей стороны первые две смены отыграли в зоне соперника. И потом сразу три удаления подряд. После этого инициатива перешла к "Динамо". Нужно отдать должное нашим игрокам. Они бились, старались»,— сказал наставник.

Он выделил игру вратаря «Локомотива» Даниила Исаева, а также заметил, что при игре в формате 5 на 5 было немного хороших голевых моментов. «В этом нужно отдать должное и обороне соперника, но и нашей обороне тоже»,— пояснил Боб Хартли.

За прошедший матч «железнодорожники» заработали восемь удалений (у «Динамо» — три). Вернувшиеся проблемы с дисциплиной отметил главный тренер.

«Сейчас в последних играх много себе позволяли. И за счет этого одни из самых лучших атакующих игроков, такие как Каюмов или Иванов, вынуждены тратить силы в меньшинстве. И от этого их меньше хватает в атаке»,— сказал главный тренер.

В концовке второго периода за грубость были удалены форварды Александр Радулов и Егор Сурин: оба стали участниками драк. Журналисты попросили наставника оценить эпизод.

«Очень эмоциональный момент был, много эмоций, но, с другой стороны, я не обсуждаю решения судей. Радулов — эмоциональный игрок. И Егор тоже по натуре очень эмоциональный. То, что Сурин подрался с Уиллом, — это была хорошая драка. И это хоккейный момент. Я всегда предпочел бы слишком много эмоций, чем засыпающие на льду игроки»,— прокомментировал Боб Хартли.

28 ноября «Локомотив» (1-е место на Западе в турнирной таблице КХЛ) встретится с «Северсталью» (2-е место на Западе) в Череповце.

Алла Чижова