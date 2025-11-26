«Локомотив» с минимальным счетом проиграл московскому «Динамо» в матче КХЛ

Ярославский ХК «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в столице завершилась со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Локомотив» начал матч с удалений: на 2-й минуте нарушил правила Никита Кирьянов, на 5-й — Рушан Рафиков, на 12-й — Александр Радулов. Московское «Динамо» смогло реализовать только третье большинство, отличился Кирилл Адамчук.

Второй период прошел без заброшенных шайб и лишь с одним удалением у «Локомотива». Однако в концовке нападающие ярославцев Александр Радулов и Егор Сурин стали участниками драк, за что первый получил две минуты, второй — две плюс две. Поэтому третий игровой отрезок стартовал в формате 5 на 3. Меньшинство ярославская команда отстояла. До конца игры ни одна из команд забить не смогла.

28 ноября «Локомотив» (1-е место на Западе в турнирной таблице КХЛ) встретится с «Северсталью» (2-е место на Западе) в Череповце.

Алла Чижова