Дело Деяна Станковича живет

В верхней сетке play-off FONBET Кубка России по футболу определился третий полуфиналист. «Спартак» одержал победу в ответном матче с «Локомотивом» — 3:2, а по сумме двух встреч выиграл 6:3. Соперник красно-белых в следующей стадии «Пути Российской премьер-лиги» станет известен в четверг, когда завершится противостояние «Зенита» с московским «Динамо». Железнодорожники теперь встретятся с тульским «Арсеналом» в четвертьфинале «Пути регионов».

После дебюта в матче чемпионата с ЦСКА на долю исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Вадима Романова сразу выпало и тяжелое испытание в Кубке России. И хотя в первой встрече с «Локомотивом» Деян Станкович обеспечил своему преемнику довольно комфортную фору в два мяча (3:1), этим наследством еще нужно было грамотно распорядиться. К тому же даже дебютная победа Романова над армейцами не позволяла делать однозначные выводы и говорить о том, что перемены в тренерском штабе пошли красно-белым на пользу.

По сравнению с тем матчем новый наставник «Спартака» произвел шесть перестановок в стартовом составе, тогда как его визави Михаил Галактионов выставил практически тех же футболистов, которые играли в последнем туре чемпионата с «Краснодаром». Кроме вратаря Антона Митрюшкина, он поменял только опорника Данила Пруцева и нападающего Николая Комличенко, но с учетом того, что вместо них вышли Дмитрий Баринов и Дмитрий Воробьев, сейчас состав железнодорожников выглядел, пожалуй, даже сильнее.

Логично, что «Локомотив» начал очень активно, попытавшись забить быстрый гол.

Однако после потери центрального защитника Сесара Монтеса у своей штрафной площади хозяева едва не пропустили. Им повезло, что правый вингер красно-белых Пабло Солари немного отпустил мяч. А вскоре аргентинец опасно прострелил на Манфреда Угальде, и голкипер Илья Лантратов спас железнодорожников. А ведь еще был момент у Эсекьеля Барко, и постепенно «Спартак» взял игру под достаточно плотный контроль. Впрочем, Наиль Умяров явно погорячился, заработав необязательный фол на Зелимхане Бакаеве прямо перед штрафной, и этим тут же воспользовался мастер стандартов Алексей Батраков. При этом не лучшим образом действовал и вратарь гостей Илья Помазун, ведь лучший бомбардир текущего чемпионата пробил именно в его угол, не закрытый стенкой.

Так на 24-й минуте «Локомотив» повел 1:0 и выполнил программу-минимум. К тому же после этого у «Спартака» перестало что-либо получаться в атаке, тем не менее на 41-й минуте он отыгрался. На сей раз Бакаев сам нарушил правила недалеко от собственной штрафной, и красно-белые тоже реализовали стандарт. Лантратов вроде бы потащил удар Барко, но мяч попал в штангу и отскочил точно на голову Угальде, который поразил пустые ворота. Так что первый тайм завершился вничью 1:1, что полностью устраивало команду Романова. Правда, перед самым перерывом начудил Помазун, подарив мяч у себя в штрафной Воробьеву, но и форвард принял странное решение, отдав пас в никуда.

Теперь «Локомотиву» снова нужно было забивать два гола, чтобы хотя бы сравнять счет по сумме двух матчей и довести дело до серии пенальти.

Вместе с тем и «Спартак» укрепил состав на второй тайм, выпустив в рамках тройной замены Маркиньоса, Жедсона Фернандеша и Игоря Дмитриева. В результате гости не только забрали инициативу, но и сами провели две голевые атаки. На 53-й минуте Маркиньос переправил мяч в сетку с передачи Жедсона, а на 57-й Солари технично перекинул Лантратова после того, как мастерски обработал жесткую подачу Даниила Денисова.

В такой ситуации железнодорожникам ловить уже было нечего. Они понимали, что разницу в четыре гола ликвидировать невозможно. Ну а красно-белые дальше просто играли в свое удовольствие и продолжали создавать острые моменты. Угальде промазал из убойного положения, с ударом головой Антона Заболотного, подменившего Солари, справился Лантратов, а Барко угодил в перекладину, и это если не считать менее серьезные угрозы. Уже на последних минутах хозяева получили право на пенальти после фола Александера Джику на Баринове, и Комличенко лишь подсластил горечь поражения — 2:3.

Таким образом, Романов выиграл второе дерби подряд, и «Спартак» уверенно шагнул в полуфинал «Пути РПЛ», где встретится с победителем пары «Зенит»—«Динамо» (Москва). «Локомотив» ждет противостояние с тульским «Арсеналом» на втором этапе четвертьфинала «Пути регионов».

Тем временем первый этап нижней сетки play-off преодолел «Ростов», который на выезде разобрался с «Нефтехимиком», выступающим в первой лиге. Нижнекамцы все три победы в отборочных раундах одержали исключительно по пенальти, в которых был очень хорош их голкипер Николай Присяжненко, но сейчас до этого не дошло. У гостей отличились Иван Комаров, Егор Голенков и Дмитрий Чистяков, на что хозяева ответили только голом Ислама Машукова. Следующим соперником «Ростова» будет махачкалинское «Динамо».

Александр Ильин