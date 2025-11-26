Bloomberg: Пентагон обвинил Alibaba и Baidu в сотрудничестве с армией Китая

Пентагон выяснил, что Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc. и BYD Co. оказывают помощь вооруженным силам Китая. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на письмо Конгрессу, которое отправили за три недели до соглашения США и КНР о торговом перемирии.

В письме замминистра обороны Стивен Файнберг предложил главам комитетов палаты представителей и сената по Вооруженным силам США внести компании в список 1260H Пентагона. Это «черный список» китайских компаний от Минобороны США, куда вписывают организации, связанные с китайской армией. Попадание в этот список не влечет юридических последствий. Однако оно мешает оборонному сотрудничеству с США, служит предупреждением для американских инвесторов и вредит репутации.

Включили ли китайские компании в список — неизвестно. Реестр обновляется ежегодно. Сейчас в нем упоминается более 130 компаний.

В середине ноября Белый дом заявил, что Alibaba якобы оказывает техническую поддержку китайским военным «операциям» против целей в США. Об этом писала газета Financial Times. По ее данным, США обвинили компанию в предоставлении китайскому правительству и армии доступа к данным клиентов, включая IP-адреса, данные о Wi-Fi, о платежах и различных услугах, связанных с ИИ.