FT: Белый дом заявил о техподдержке китайских военных компанией Alibaba

В официальном меморандуме Белого дома по национальной безопасности со ссылкой на американские разведданные утверждается, что компания Alibaba якобы оказывает техническую поддержку китайским военным «операциям» против целей в США. Об этом пишет Financial Times (FT), которая ознакомилась с этим документом.

Как отмечает FT, в меморандуме содержатся рассекреченные разведданные с грифом «совершенно секретно» о том, как китайская группа снабжает Народно-освободительную армию Китая (НОАК) «возможностями», которые, по мнению Белого дома, угрожают безопасности США. При этом в меморандуме не уточняется, на какие именно объекты в США якобы нацелена НОАК. В меморандуме также указывается, что Alibaba предоставляет китайскому правительству и НОАК доступ к данным клиентов, включая IP-адреса, данные о Wi-Fi, о платежах и различных услугах, связанных с ИИ.

В документе отмечается, что сотрудники компании передавали НОАК информацию о ранее неизвестных уязвимостях программного обеспечения, которые разработчики не имели возможности исправить. Британское издание подчеркивает, что не может провести независимую проверку содержащихся в меморандуме данных, однако считает, что наличие такого документа отражает растущую обеспокоенность США по поводу китайских облачных сервисов, ИИ и возможностей Пекина получать доступ к конфиденциальным данным в США и использовать их.

В Alibaba уже прокомментировали эту ситуацию. «Утверждения, якобы основанные на данных американской разведки, которые были раскрыты вашим источником,— полная чушь. Это явная попытка манипулировать общественным мнением и очернить Alibaba»,— цитирует FT ответ компании.

