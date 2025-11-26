Паслер: на Урале будут строить заводы по сортировке мусора вместо сжигания ТКО

В Свердловской области будут строить мусоросортировочные комплексы вместо заводов по сжиганию твердых коммунальных отходов (ТКО), рассказал губернатор Денис Паслер на пресс-конференции. По его словам, предприятия позволят извлекать минимум 25-30% полезных материалов из мусора и существенно снизить объемы захоронения ТКО в регионе.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Паслер признал, что «неплохие проекты» мусоросжигательных заводов реализованы в Японии. «Но они сегодня недоступны уже по понятным причинам, учитывая санкции и отсутствие взаимоотношений между государствами. Мне кажется, пока не совсем своевременно эту тему обсуждать»,— добавил он. Губернатор также усомнился, что в России «есть соответствующие технологии».

Ранее, в июле, Денис Паслер заявил о планах построить восемь полигонов для ТКО на территории Свердловской области и ввести их до 2030 года. Этот вопрос он тогда обсудил с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым. «Также продолжим все наши проекты по ликвидации несанкционированных свалок, снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, очистке водоемов и лесовосстановлению»,— заверил господин Паслер.

Василий Алексеев