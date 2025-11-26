Активы семьи оператора ТКО в Ивановской области обратили в доход государства

Фрунзенский районный суд Иваново 26 ноября удовлетворил антикоррупционный иск прокурора Ивановской области Андрея Жугина против владельца группы компаний, обслуживавших обращение ТКО, и чиновника регионального департамента ЖКХ. До решения шли прения сторон.

«Если задать себе вопрос, чем богата Ивановская область, то, к сожалению, в последнее время приходит один ответ — коррупцией, которая спрутом охватила почти все сферы региональной деятельности»,— сказал прокурор, открывая заседание.

По версии надзора, предприниматель Владимир Ярченков через аффилированные фирмы (региональный оператор — ООО «Чистое поле — Центр» и около двух десятков связанных ООО) вывел свыше 5 млрд руб., оформив активы на членов семьи. Директор департамента ЖКХ Денис Кочнев, по материалам проверки, покровительствовал структурам господина Ярченкова и получал взятки на общую сумму почти 3,5 млн руб. В результате суд признал 2,3 млрд руб. коррупционного дохода и активы на 5,6 млрд руб. добытыми незаконно и подлежащими обращению в доход государства; первоначальная сумма иска составляла 5,2 млрд руб.

Ответчики настаивали на законности сделок и намерены обжаловать решение. Дело привлекло внимание прокуратуры к работе региональных операторов и распределению тарифной прибыли в бедных регионах, где, по обвинению, при обогащении владельцев остаются невывезенные отходы и ухудшение сервиса.

