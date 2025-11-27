Ярославскому министерству образования перейдут полномочия по детскому отдыху

С 1 января 2026 года министерство образования Ярославской области будет осуществлять полномочия в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Об этом сообщили в правительстве области.

Областная структура в дополнение к своим традиционным обязанностям будет заниматься обеспечением безопасности загородных лагерей, ведением реестра организаций отдыха и подготовкой специалистов. В правительстве области отметили, что передача полномочий позволит в детских лагерях реализовывать воспитательные программы, рекомендованные Министерством просвещения РФ.

Сейчас отдыхом детей в регионе занимается управление по социальной и демографической политике областного правительства. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что полномочия в сфере социальной поддержки населения перейдут на региональный уровень, в результате чего министерство образования примет полномочия по опеке несовершеннолетних, а управление по социальной и демографической политике — полномочия комиссий по делам несовершеннолетних.

Алла Чижова