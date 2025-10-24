На региональный уровень перейдут полномочия по соцзащите

В Ярославской области полномочия в сфере социальной поддержки населения перейдут на региональный уровень. Соответствующий законопроект был внесен в облдуму губернатором Михаилом Евраевым и уже рассмотрен членами профильного комитета.

Как пояснила министр труда и социальной поддержки населения Надежда Биочино, министерство труда заберет полномочия по реализации вопросов предоставления соцобслуживания, социальной помощи, вопросов охраны труда и социального партнерства, а министерство образования — по опеке несовершеннолетних. Управление по социально-демографической политике примет полномочия комиссий по делам несовершеннолетних.

По словам госпожи Биочино, изменения позволят пересмотреть и упростить существующие процедуры, добиться реализации принципа «одного окна», минимизации сбора документов и выработки единого подхода на территории региона. Министр сообщила, что передача полномочий приведет к оптимизации кадров, росту зарплат и перераспределению нагрузки.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в администрации Рыбинска будет ликвидирован департамент по социальной поддержке населения в связи с передачей полномочий.

Алла Чижова