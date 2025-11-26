Банк России откроет представительство в Мумбае

Банк России планирует открыть представительство в Мумбае (Индия), сообщили «Интерфаксу» в ЦБ. «Это будет способствовать укреплению взаимодействия между регуляторами двух стран, а также развитию сотрудничества в финансовой сфере и расширению торгово-экономических отношений»,— пояснили в ЦБ. Координирует работу зарубежных представительств первый зампред Владимир Чистюхин.

Опрошенные «Ъ» эксперты оценивают решение как логичный шаг в условиях интенсивного наращивания российско-индийских экономических связей. «У российского бизнеса много интересов в этой стране и российским банкам, его обслуживающим, не помешает поддержка ЦБ в решении оперативных вопросов с индийским регулятором»,— говорит МВА-профессор РАНХиГС Алексей Войлуков. Управляющий директор «Риком-Траст» Дмитрий Целищев отмечает, что «это позволит выстроить стабильный регуляторный канал, обеспечить российским банкам оперативную коммуникацию с индийскими органами, ускорить согласование ключевых процедур, снизить транзакционные издержки и обеспечить бесперебойность платежей, а также повысить предсказуемость операционной среды».

Рост товарооборота (в 2024 году превышал $70 млрд) сопровождался увеличением операционной нагрузки и сложностями с комплаенсом, указывают эксперты. «Индийская банковская система имеет свои специфические особенности, и наличие экспертизы Банка России позволит быстрее адаптироваться «дочкам» и представительствам российских банков к местным условиям»,— считает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.

Открытие представительства также может помочь в решении проблемы расчетов в национальных валютах и накопившихся на индийских счетах рублей и рупий, добавляют источники рынка.

