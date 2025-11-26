В Ростовской области на трассе «Новороссия» в ДТП погибла пешеход

На 67 км. автодороги «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь, в Неклиновском районе, в ДТП погибла 56-летняя пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

58-летний водитель автомобиля Hyundai Accent, по предварительным данным, двигался со стороны Мариуполя в направлении Ростова-на-Дону и допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход погибла на месте происшествия.

Наталья Белоштейн