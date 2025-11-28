Созидательницы

В этом году 30 ноября в России отмечается День матери — на первый взгляд, праздник семейный. Однако если взглянуть на отечественный некоммерческий сектор, становится ясно: именно матери, женщины разных возрастов и профессий, составляют его большинство. Массив данных из репрезентативных опросов Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), собранный в 2024–2025 годах, подтверждает: женщины — движущая сила благотворительности.

Женщины лучше осведомлены о НКО, работающих в их городе или селе (83% против 78% у мужчин), и чаще им доверяют (58% против 53%). Выше вовлеченность женщин в деятельность некоммерческих организаций: в 2024 году так или иначе участвовала в работе НКО каждая третья россиянка (31%) и только каждый пятый россиянин (22%). И самое интересное: в руководстве НКО женщин 62%, то есть почти две три. При этом 39% женщин готовы стать волонтерами в перспективе (мужчин — 34%), 44% готовы помогать НКО деньгами (мужчин — 38%).

О благотворительных организациях в своем населенном пункте знает треть россиянок (34%) и только четверть мужчин (26%). О неформальных сборах средств (денег и вещей) — 25% женщин и 18% мужчин. Благотворительные телевизионные сборы хорошо знакомы 70% женщин и только 55% мужчин. Кроме того, женщины чаще относятся к телесборам положительно (60% против 49%) и считают их полезными (68% против 57%).

Неудивительно, что женщины составляют большинство среди тех, кто переходит от намерения помочь к практике: по данным исследований, две трети (67%) тех, кто так или иначе участвует в работе благотворительных организаций, именно женщины. Они же чаще жертвуют денежные средства незнакомым нуждающимся людям как через благотворительные организации, так и напрямую (52% против 47% мужчин). Любопытно, что главные направления пожертвований совпадают: это помощь больным детям (37% от всех жертвовавших), пожилым людям (24%) или животным (19%). Однако исследователи выяснили, что женщины заметно чаще перечисляли средства на помощь военнослужащим СВО и ветеранам боевых действий (20% против 13% мужчин).

— Данные наших опросов показывают: среди женщин более распространено мнение, что гражданские лица должны помогать военнослужащим (53% против 46%),— отмечает Ирина Мерсиянова, руководитель Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.— Хотя фактически примерно одинаковая доля мужчин и женщин (56%) оказывала военным поддержку в той или иной форме, форматы помощи чуть различаются. Женщины реже, чем мужчины, помогают физическим трудом или профессиональными консультациями, однако чаще вкладываются материально. Так, примерно каждая четвертая россиянка жертвовала продукты (24%), вещи (25%) или деньги (29%) для поддержки военнослужащих или их семей.

В благотворительности очень много матерей — по опыту мы знаем, часть из них приходят работать в НКО или становятся волонтерами не только из сострадания к чужой беде. Стремясь поддерживать других, они часто ищут способы помочь своим семьям — детям или другим родственникам в той или иной ситуации — в попытке выстроить работающие алгоритмы бесплатной и понятной помощи в тех областях, куда государственная помощь пока не подоспела.

Вклад матерей, женщин в работу благотворительного сектора бесценен. И наверное, один из способов отметить День матери — признавать этот огромный труд, который ежедневно меняет жизнь сотен тысяч людей к лучшему.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда