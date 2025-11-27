«Туту» вышел на рынок аренды авто и начал с одного партнера

Сервис «Туту» начал развивать направление аренды автомобилей, сообщили “Ъ” в компании. Услуга работает по модели агрегатора: в 22 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Владивосток, можно забронировать машину у прокатных компаний. Пока «Туту» сотрудничает только с RentMotors, переговоры с другими партнерами продолжаются.

Гендиректор «Туту» Вячеслав Дусалеев отмечает актуальность запуска на фоне роста автотуризма: число путешествий выходного дня в 2025 году, по его словам, удвоилось, 60% поездок совершаются на автомобилях. По данным Росстата, оборот рынка аренды и лизинга транспорта за январь–сентябрь 2025 года вырос на 15%, до 66,81 млрд руб. Рост, считает глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, связан с подорожанием владения автомобилем.

В России рынок агрегаторов развит слабо: онлайн-агентства почти не представлены. Партнер Neo Станислав Мудров объясняет это низкой рентабельностью сегмента — 4,1–7,4%, а также высокими расходами на продвижение. Консультант «Рексофт Консалтинг» Анна Тарасенко уточняет, что комиссия агрегаторов в аренде автомобилей ниже, чем в гостиницах: около 7% против 10–30%.

Для полноценного выбора агрегатору нужны десятки партнеров, однако, по словам госпожи Тарасенко, собрать их сложно из-за ухода международных брендов. Большую часть рынка, добавляет господин Мудров, занимают локальные компании и ИП, что повышает репутационные риски.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Агрегаторы встали на колеса».