Агрегаторы встали на колеса

Крупный тревел-сервис «Туту» начал в качестве агрегатора развивать услуги аренды автомобилей. Спрос в сегменте растет, но крупные компании до сих пор редко выходили на этот рынок. Это связано с низкой маржинальностью услуги и сложностью с поиском партнеров.

Сервис «Туту» начал развивать аренду автомобилей, рассказали “Ъ” в компании. Услуга предоставляется по модели агрегатора: в 22 городах России можно забронировать машины у прокатных компаний. В их число вошли туристические центры — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Горно-Алтайск, Калининград, Екатеринбург, Владивосток. Пока «Туту» работает с одним партнером — сервисом RentMotors. Сотрудничество с другими игроками прорабатывается.

«Туту» основан в 2003 году Дмитрием Храповым и Юрием Титовым. Изначально сервис заработал как расписание электричек. Основное юрлицо «Туту» — АО «Диджитс». Согласно отчетности за 2024 год, его единственным владельцем выступает ЗПИФ «МК инвестиционные решения 2» под управлением АО УК «Мой капитал». Выручка «Диджитс» в 2024 году составила 1,05 млрд руб., чистая прибыль — 798,82 млн руб., следует из СПАРК. Год к году значения выросли на 25,5% и 22,4% соответственно.

Гендиректор «Туту» Вячеслав Дусалеев называет новое направление актуальным в контексте общего развития рынка автотуризма. Число путешествий выходного дня с начала 2025 года выросло вдвое, 60% отправляются в поездки на автомобилях.

Согласно Росстату, совокупный оборот рынка услуг по аренде и лизингу транспортных средств в январе—сентябре 2025 года составил 66,81 млрд руб., прибавив год к году 15%. Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что рост продиктован увеличением стоимости владения автомобилем. Основатель автобренда Krytex Булат Килов говорит, что долгосрочной арендой машин по итогам 2024 года хотя бы раз пользовались 17% россиян, в 2022 году показатель составлял всего 8%. 85% пользователей получили этот опыт в путешествиях.

Но рынок агрегаторов, по словам господина Зотова, в России пока развит слабо.

Российские онлайн-тревел-агентства (ОТА) здесь мало представлены, говорит партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Станислав Мудров. Он связывает это с невысокой рентабельностью бизнеса в 4,1–7,4%. Выход при этом будет сопровождаться высокими расходами на продвижение. Консультант практики «Государственные и социальные инициативы» компании «Рексофт Консалтинг» Анна Тарасенко поясняет, что зарабатывать на аренде автомобилей можно за счет комиссии. Но если в случае с отелями ОТА обычно получают 10–30% от цены, то здесь только 7%. Руководитель комиссии по стартапам Российского союза туриндустрии Леонид Пустов считает, что можно добиться и 15%.

Анна Тарасенко поясняет, что для формирования выбора агрегатору потребуется партнерство с несколькими десятками прокатчиков. Но собрать их в России сложно: многие крупные международные бренды покинули рынок.

В долгосрочную аренду совокупно сдаются 5% от совокупного числа автомобилей России, считает Булат Килов. Согласно статданным, приведенным в августе «РИА Новости», в общей сложности в стране сейчас 53 млн легковых машин.

69 миллионов поездок совершили туристы по России в январе—сентябре, по данным Минэкономики.

Господин Мудров говорит, что на рынке доминируют локальные компании и индивидуальные предприниматели. Подключение ненадежного партнера при этом создает репутационные риски для агрегатора, говорит эксперт.

Выход на рынок аренды автомобилей может быть для агрегаторов вынужденной мерой, связанной с исчерпанием возможностей для роста в сегментах отелей и авиабилетов, не исключает Станислав Мудров. Для того чтобы продолжать расти, ОТА вынуждены осваивать смежные услуги, поясняет он. Господин Пустов также называет этот сегмент перспективным: для зарубежных ОТА он на третьем месте после билетов и отелей. Партнер практики «Операционная эффективность» Strategy Partners Денис Тверской замечает, что развитие сегмента может стимулировать растущая доля онлайн-продаж в сегменте аренды автомобилей. Он обращает внимание и на то, что у большинства путешественников пока все же нет привычки арендовать автомобиль в отпуске.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова