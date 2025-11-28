Снова стать маленьким

Эпопея с изменением НДС закончилась: в среду, 26 ноября, Совет Федерации одобрил закон об увеличении ставки со следующего года с 20 до 22%. Однако для благотворительного сектора гораздо хуже другое: тот же закон резко снижает порог выручки, до которого НДС не платят. В 2026 году будет 20 млн руб. вместо нынешних 60 млн руб., а к 2028 году порог снизится до 10 млн руб. Тысячи НКО, которые раньше работали без НДС, будут вынуждены его платить. Последствия этого нововведения окажутся куда серьезнее, чем представляется на первый взгляд.

Некоммерческие организации в России освобождены от уплаты НДС на пожертвования, гранты, членские взносы и другие виды безвозмездной помощи. Вроде бы новый закон их не касается. Но ведь за другие доходы — продажу товаров и услуг, сдачу помещений в аренду — НДС платить нужно, в том числе и НКО. Для многих некоммерческих организаций это существенная часть выручки, и налоги в этой части могут вырасти в разы.

В Санкт-Петербурге уже семь лет существует проект «Простые вещи». Это инклюзивные мастерские, где работают люди с ментальными особенностями. Вместе с волонтерами и профессиональными мастерами они делают и продают керамическую посуду, деревянную мебель, косметику.

— За прошлый год мы заплатили в общей сложности 2,5 млн руб. налогов. У нас УСН (упрощенная система налогообложения.— Русфонд), ставка 6%. А со следующего года придется платить 22% — в 3,5 раза больше. Это лишит нас устойчивости и сильно усложнит нашу деятельность,— говорит Виктория Сарычева, финансовый директор АНО «Простые вещи».— Мы попадаем в «долину смерти». Либо нужно очень быстро вырасти в доходах, но такой возможности у нас нет. Либо нам нужно стать маленькими, а это значит сокращать свою деятельность, объемы помощи, производства, штат. Это очень печальная перспектива.

Благотворительный фонд «Дедморозим» из Перми занимается помощью детям-сиротам, профилактикой социального сиротства, развивает региональную систему паллиативной детской помощи.

— Мы существуем на благотворительные взносы, поэтому НДС не платим, но ситуация касается нас опосредовано. Ожидаем сокращения помощи от бизнес-партнеров, так как у них расходы увеличатся, а это значит, на благотворительность денег останется меньше,— прогнозирует Дарья Пикалова, руководитель отдела финансирования фонда «Дедморозим».— Значит, нам придется уменьшать количество подопечных и сокращать штат наших специалистов. Это медицинские работники, психологи, юристы, координаторы помощи семьям. Кроме того, вырастут цены на все, что мы закупаем: медицинское оборудование, расходные материалы, лекарства. Ожидаем, что из-за подорожания жизни в целом увеличится и количество семей, которые обращаются к нам в тяжелой жизненной ситуации. А помощи мы им сможем оказать теперь меньше.

А еще снижение порога выручки до 20 млн, а затем и до 10 млн руб. усложнит для многих благотворительных фондов бумажную работу.

— Сдавать связанную с НДС дополнительную налоговую отчетность будет для фондов обременительно,— говорит главный бухгалтер Русфонда Наталья Власова.— Нагрузка на бухгалтеров вырастет, это процесс очень трудоемкий. Как они будут справляться, пока непонятно, тем более что в небольших фондах директор порой совмещает несколько должностей, в том числе и бухгалтера.

Ассоциация грантодающих организаций «Форум доноров» считает, что в результате изменений НДС для НКО возрастет финансовая нагрузка на государство.

— НКО уже давно учатся диверсифицировать источники финансирования, некоторые в этом преуспели. Но с законодательными изменениями даже крупные НКО будут вынуждены сократить число благополучателей,— комментирует Александра Болдырева, исполнительный директор «Форума доноров».— В конечном итоге государство, вероятно, столкнется с ростом обращений от НКО за финансированием.

Дополнительная налоговая нагрузка вряд ли позволит государству получить серьезный доход с благотворительного сектора. Сэкономить у НКО тоже никак не получится. Только если лишить часть нуждающихся необходимой им поддержки.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда