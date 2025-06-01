В Москве изменились тарифы на городском транспорте

С 1 июня в Москве начали действовать новые тарифы на проезд в городском транспорте. Стоимость билетов скорректирована в среднем на 5%.

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Цена разовой поездки:

на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте по билету «Кошелек» на «Тройке» теперь составляет 67 руб. (вместо 63 руб.);

в пригороде — 90 руб. (вместо 84 руб.);

по билету «90 минут» — 100 руб. (вместо 94 руб.);

по биометрии — 63 руб.(вместо 59 руб.).

Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными. Стоимость разовой поездки по биометрии на 4 руб. меньше, чем по билету «Кошелек», и на 11 руб. меньше, чем при оплате банковской картой, подчеркнули в дептрансе Москвы.

В ведомстве ранее поясняли, что средства от индексации тарифов направят на улучшение инфраструктуры, строительство новых станций метро, реконструкцию трамвайных линий, обновление подвижного состава метро и МЦД, а также на пополнение электробусного парка.

Также с 1 июня изменились тарифы на эвакуацию неправильного припаркованного транспорта и цены за проезд по Московскому скоростному диаметру.

В последний раз тарифы на городском транспорте в Москве менялись 2 января.

Полина Мотызлевская