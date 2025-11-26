Рыбинский авиадвигатель ПД-8 прошел испытания в условиях ливней

Созданные рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» двигатели ПД-8 подтвердили успешную работу в условиях сильного дождя. Об этом сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации.

Фото: ОДК

Для испытаний было создано специальное оборудование, распыляющее несколько тонн воды подобранным размером капель под высоким давлением. На открытом испытательном стенде в Ярославской области с помощью этого оборудования специалисты предприятия сымитировали воздействие сильного дождя на силовую установку при взлете самолета, наборе высоты и заходе на посадку.

«Двигатель в очередной раз доказал правильность применяемых конструкторских решений. Испытания прошли в штатном режиме, ПД-8 отработал без замечаний и подтвердил заявленные характеристики и надежную работу»,— сообщил заместитель директора по продажам ОДК Федор Миронов.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что двигатели ПД-8 наработали свыше 4 тыс. часов в ходе испытаний. В дополнение к стендовым испытаниям моторы установлены на двух «Суперджетах», а также проходят испытания в ЛИИ им. М.М. Громова на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

Двигатели ПД-8 были разработаны для пассажирского самолета SJ-100 рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн». Работы по проекту начались в 2019 году, испытания — в марте 2025 года. При создании мотора были использованы передовые российские технологии и материалы. Двигатель обладает универсальными характеристиками, позволяющими его применение на других авиационных платформах, включая модернизацию самолета-амфибии Бе-200. Сейчас двигатель проходит серию испытаний для получения сертификата, после этого начнется его серийное производство. SJ-100 — это новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.

Алла Чижова