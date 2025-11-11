Рыбинские двигатели ПД-8 наработали свыше 4 тысяч часов

Созданные рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн» двигатели ПД-8 наработали свыше 4 тыс. часов в ходе испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию Ростех).

Первый полет SJ-100 с двигателем ПД-8

Фото: «Ростех» Первый полет SJ-100 с двигателем ПД-8

Фото: «Ростех»

Гендиректор ОДК Александр Грачев рассказал, что моторы сейчас установлены на двух «Суперджетах», а также проходят испытания в ЛИИ им. М.М. Громова на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Кроме того, ведутся стендовые испытания.

«Общая наработка опытных образцов ПД-8 на сегодняшний день уже превысила 4000 часов. Новейшие силовые установки демонстрируют надежную работу на всех режимах. Одними из важнейших испытаний станут полеты в естественных условиях обледенения в Архангельске»,— сказал господин Грачев.

По его словам, успешное прохождение всех испытаний позволит получить сертификат типа и приступить к серийному производству ПД-8.

Двигатели ПД-8 были разработаны для пассажирского самолета Sukhoi Superjet (SJ) 100 рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн». Работы по проекту начались в 2019 году, испытания — в марте 2025 года. При создании мотора были использованы передовые российские технологии и материалы. Двигатель обладает универсальными характеристиками, позволяющими его применение на других авиационных платформах, включая модернизацию самолета-амфибии Бе-200. SJ-100 — это новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.

Алла Чижова