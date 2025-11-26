«Альфа-Лизинг» назвал 2025 год самым сложным для рынка лизинга за всю историю

Текущий год стал самым сложным для рынка лизинга за всю историю, рассказал «Ъ» управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов. На это повлияли высокая ключевая ставка, невозможность клиентов платить по лизингу и, как следствие, рост стока автомобилей.

Господин Агаджанов выразил мнение, что 80% лизинговых компаний в 2025 году, скорее всего, покажут убыток. Ситуация на рынке, считает он, должна стимулировать лизинговые компании работать со стоком, поскольку он является активом. «Кто просто продает подержанную технику, которая у большинства крупных игроков находится в огромном объеме, снижает свою капитализацию как компании»,— отметил глава «Альфа-Лизинг».

Прибыль лизинговых компаний начнет расти, когда клиенты выйдут из сберегательной позиции в потребительскую, отметил Максим Агаджанов. Тогда, по его словам, цены пойдут вверх, и компании смогут компенсировать убытки в следующем году.

