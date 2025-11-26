«Трактор» со счетом 9:0 обыграл «Шанхай Дрэгонс» и побил клубный рекорд

Челябинский «Трактор» со счетом 9:0 дома разгромил «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Прошлогодний финалист Кубка Гагарина прервал четырехматчевую серию поражений.

Эта победа стала для «Трактора» самой крупной за время выступлений в КХЛ. Прошлое достижение было установлено 2 марта 2025 года, когда со счетом 8:0 был разбит астанинский «Барыс». Рекорд лиги принадлежит ЦСКА. В 2015 году армейцы дома со счетом 12:0 победили братиславский «Слован».

В матче «Трактора» и «Шанхая» в первом периоде по шайбе забросили Александр Кадейкин, Григорий Дронов и Джош Ливо. После второй двадцатиминутки счет был 7:0: отличились Джордан Гросс, Андрей Никонов, Егор Коршков и Виталий Кравцов, поразивший ворота соперника при игре в меньшинстве. В третьем периоде дубль сделал Андрей Светлаков. Примечательно, что без набранных очков с площадки ушли только два полевых игрока челябинцев: защитник Андрей Прибыльский и напалающий Владимир Жарков. 23-летний вратарь «Трактора» Савелий Шерстнев отыграл «на ноль» в первой же полной игре в КХЛ (ранее он появлялся на льду в матчах лиги только выходя на замену).

«Трактор» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками в 31 матче. На счету «Шанхая» 33 очка в 29 встречах, команда располагается на седьмой строчке Западной конференции.

Арнольд Кабанов