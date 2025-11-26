«Альфа-Лизинг» оценивает совокупные стоки лизинговых компаний в 50 тыс. авто

Совокупный сток лизинговых компаний составляет примерно 50 тыс. автомобилей, рассказал «Ъ» управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов. По его словам, около 90% рынка приходится на шесть лизинговых компаний, включая «Альфа-Лизинг». Из-за роста стоимости автоперевозок сток продолжает расти.

Господин Агаджанов отметил, что у каждой из шести основных лизинговых компаний сток составляет примерно 5 тыс. авто. Остальные 10% от рынка — «хвост» на 20 тыс. машин. Из-за того, что ключевая ставка все еще остается высокой, автоперевозки дорожают. Крупные игроки рынка автоперевозок и логистики могут договориться с лизинговыми компаниями о продлении договора, в то время как малым «выжить» практически невозможно. Они банкротятся, их техника встает на стоянки лизинга, работа перетекает к большим компаниям. Происходит перераспределение и связанный с ним круговорот стока.

«Еще в середине года (некоторые компании.— “Ъ”) давали клиентам отсрочку до конца года, ожидая, что будет снижение ключевой ставки — компаниям станет легче, и они выйдут на какое-то положительное сальдо. Почти конец года — ставка существенно не снизилась»,— сказал Максим Агаджанов. По его словам, при таком раскладе клиент не может заплатить компании. Возникает два варианта: «давать дальше реструктуризацию или изымать технику», рассказал управляющий директор «Альфа-Лизинг».

