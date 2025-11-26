На Дону доля креативных индустрий составила 2,3% ВРП

Доля креативных индустрий Ростовской области в валовом региональном продукте (ВРП) составила 2,3% в 2025 году. Общая валовая добавленная стоимость сектора достигла 70 млрд рублей. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные министра экономического развития региона Павла Павлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации главы министерства, в Ростовской области в креативных индустриях заняты более 40 тыс. человек, а с учетом самозанятых — 95 тыс. человек, что составляет 4,4% от всех работающих в экономике региона.

В регионе развиты все 16 направлений креативных индустрий. Наибольший вклад в экономику вносят такие сферы, как программное обеспечение, исполнительские искусства, гастрономическая индустрия, архитектура и культурное наследие. Эти отрасли вместе обеспечивают более 80% добавленной стоимости сектора.

Отмечается, что в последние годы доходы в сфере гастрономии увеличились почти в четыре раза, в книжном деле — в три раза, а в сегменте программного обеспечения — более чем в два раза.

Наталья Белоштейн