Следовавший в Ростов теплоход сел на мель на границе с Волгоградской областью

В акватории Карповского водохранилища Волго-Донского канала в Волгоградской области грузотеплоход «Балахна», следовавший из Казани в Ростов-на-Дону, оказался на мели. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

Волгоградская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.

По результатам проверки будет принято решение о необходимости применения соответствующих мер.

Наталья Белоштейн