Следовавший в Ростов теплоход сел на мель на границе с Волгоградской областью
В акватории Карповского водохранилища Волго-Донского канала в Волгоградской области грузотеплоход «Балахна», следовавший из Казани в Ростов-на-Дону, оказался на мели. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры
Волгоградская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.
По результатам проверки будет принято решение о необходимости применения соответствующих мер.