В Кремле не увидели ничего «страшного» в слитых записях бесед Ушакова и Уиткоффа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «не преувеличивать деструктивное значение» сливов стенограмм разговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и помощника российского лидера Юрия Ушакова. В материалах нет «ничего такого страшного», считает представитель Кремля.

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Прежде всего, ничего там страшного такого нет,— сказал Дмитрий Песков корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину.— Я бы не стал преувеличивать, скажем так, деструктивное значение этих сливов».

По словам Дмитрия Пескова, подобные инциденты ожидаемы в условиях, когда идет переговорный процесс. «Там идет процесс, идет процесс серьезный. Конечно, будет появляться много людей, которые не будут гнушаться ничем, чтобы этот процесс сорвать»,— пояснил он.

Стенограммы двух телефонных разговоров, касающихся урегулирования на Украине, опубликовало ранее агентство Bloomberg. Первая расшифровка, как утверждается,— беседа спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и помощника российского лидера Юрия Ушакова. Вторая — разговор последнего с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал публикации фейком. Вскоре утечку прокомментировал и Юрий Ушаков. Опровергать достоверность утекшей в прессу стенограммы он не стал.

Анастасия Домбицкая