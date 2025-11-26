Индия изучает запрос об экстрадиции приговоренной к казни экс-премьера Бангладеш

Индия рассматривает запрос Бангладеш об экстрадиции бывшего премьер-министра Шейх Хасины, заочно приговоренной к смертной казни. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Шейх Хасина

«Да, мы получили запрос. Мы по-прежнему привержены наилучшим интересам народа Бангладеш, включая мир, демократию, инклюзивность и стабильность в этой стране, и будем продолжать конструктивное взаимодействие по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами»,— заявил Рандхир Джайсвал (цитата по The Statesman).

17 ноября Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш заочно приговорил Шейх Хасину к смертной казни. Экс-премьера страны обвинили в преступлениях против человечности и геноциде в связи с подавлением массовых протестов против правительства в 2024 году.

Вслед за решением суда МИД Бангладеш заявил, что Индия обязана выдать Шейх Хасину в соответствии с договором 2013 года об экстрадиции уголовных преступников. Бангладеш направила запрос об экстрадиции еще в прошлом году, и повторно — после объявления приговора. Сама экс-премьер отвергла все обвинения и переложила ответственность за жертвы на главу нынешней администрации.

Протесты в Бангладеш вспыхнули летом 2024 года из-за недовольства студентов высоким уровнем безработицы и отсутствием перспектив в экономике. По официальным данным, в столкновениях с полицией погибли около 1,4 тыс. человек и более 25 тыс. — были ранены. 5 августа Шейх Хасина подала в отставку и уехала в Индию, которая ранее оказывала поддержку ее администрации. Власть перешла к временному правительству во главе с лауреатом Нобелевской премии мира 2006 года Мухаммадом Юнусом.

Ярослав Фокин