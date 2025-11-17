Бывшего премьера Бангладеш заочно приговорили к смертной казни

Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Шейх Хасину к смертной казни. Ее обвинили в преступлениях против человечности, связанных с подавлением массовых антиправительственных протестов в 2024 году. Трансляцию заседания вел Youtube-канал CRUX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Дакки с плакатом в поддержку приговора бывшему премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters Житель Дакки с плакатом в поддержку приговора бывшему премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Судья сообщил, что экс-премьер приказывала использовать беспилотники, вертолеты и смертоносное оружие против протестующих. Помимо нее, смертный приговор получил бывший министр внутренних дел Асадуззаман Хан Камаль. Бывший генеральный инспектор полиции Чоудхури Абдулла Аль Мамун признал вину и получил пять лет лишения свободы, он единственный из обвиняемых присутствовал на заседании.

Протесты в Бангладеш в июле 2024 года произошли из-за недовольства студентов высоким уровнем безработицы и отсутствием перспектив в экономике. По данным властей, в столкновениях с полицией погибли около 1,4 тыс. человек. 5 августа 2025-го Хасина покинула страну и уехала в Индию, где проживает до сих пор. По законам Бангладеш, она может подать апелляцию только в случае ареста или добровольной сдачи властям в течение 30 дней после оглашения приговора.

Шейх Хасина отвергла все обвинения. По словам экс-премьера, она не приказывала убивать протестующих, и переложила ответственность на Мухаммада Юнуса. Тот возглавил временное правительство после ее отставки. Всеобщие парламентские выборы пройдут в Бангладеш в феврале 2026 года.