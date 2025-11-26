В Тамбовской области в марте ограничат продажу алкоголя с 22:00 до 10:00

Депутаты Тамбовской областной думы приняли законопроект, устанавливающий запрет розничной продажи алкогольной продукции в регионе с 22:00 до 10:00 (сейчас он действует с 22:00 до 8:00). Новые ограничения вступят в силу 1 марта 2026 года, сообщили в облдуме.

Согласно законопроекту, решение будет распространено на оказание услуг общественного питания в заведениях, расположенных во многоквартирных домах (МКД) и на прилегающих территориях, так называемых «наливайках».

О возможном введении ограничений на реализацию алкоголя в заведениях, расположенных в МКД, сообщалось в конце 2024 года. В мае 2025-го депутаты тамбовской облдумы приняли законопроект о запрете розничной продажи алкоголя на территории региона с 22:00 до 8:00. Закон вступил в силу 1 сентября 2025 года.

Ульяна Ларионова