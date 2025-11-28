Новые клетки для Милены

Милена Дьяконова живет с родителями и сестрой в поселке Яблоновском на границе Краснодарского края и Адыгеи. У девочки агрессивная форма лимфобластного лейкоза — рака крови. Болезнь диагностировали летом, сейчас Милена проходит химиотерапию и чувствует себя неплохо. Но слишком велик риск рецидива. Чтобы рак больше не вернулся, необходима трансплантация костного мозга. Государство оплатит саму пересадку, но нужны деньги на подготовку донора, забор и доставку трансплантата. А также на лекарства, которых нет в отделении, где лежит Милена. Это больше двух с половиной миллионов рублей — таких денег у семьи нет и в помине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милена вышла в ремиссию после одного курса химии. Но врачи сразу предупредили: улучшение временное!

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Милена вышла в ремиссию после одного курса химии. Но врачи сразу предупредили: улучшение временное!

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Любимое занятие Милены — кормить уток. Они живут в пруду на территории больницы и ужасно смешно ныряют: видно только стоящий торчком хвост и две изо всех сил гребущие розовые ласты. Удивительный зверь: если не знать, никогда не догадаешься, что утка. И наглядеться абсолютно невозможно. «Еще, еще!» — кричит уткам Милена. Они с мамой Татьяной очень боялись, что утки улетят в теплые страны. Но уже ноябрь, выпал снег, а они все тут. Явно решили дождаться января, когда Милене предстоит операция. Ей должны сделать трансплантацию костного мозга — заменить собственные кроветворные клетки донорскими.

Донор будет неродственный. Лучше всего могут подойти для трансплантации родные братья и сестры, но не всегда. И к сожалению, клетки «няни» — старшей пятилетней сестры — не подошли.

— Милена ее имя начала произносить на свой манер, когда ей еще года не было,— рассказывает Татьяна.— А потом как-то так и пошло — няня и няня.

Старшую сестру на самом деле зовут Милана. А младшую вроде договорились с мужем назвать Кира. И вдруг вскоре после родов он звонит прямо с работы в страшном возбуждении: «Слушай, я придумал! Та Милана, а эта — Милена!» Татьяне понравилось.

— Я представила себе двух сестричек вместе: а что, здорово! — говорит Татьяна.

Сейчас «няню» Милану отвезли к бабушке. Она круглые сутки говорит с мамой и сестрой по телефону и все равно плачет и жалуется, что ее совсем забыли. Но деваться некуда.

Болезнь у маленькой Милены началась внезапно: резко поднялась температура. Мама думала: может, зубы режутся. На всякий случай сдали анализы, и Милену тут же направили в больницу. Краснодар совсем рядом, только через мост переехать, но формально это уже другой регион, могут не принять. Поэтому — в Майкоп, столицу Адыгеи. И свободной скорой помощи нет, ждите. Как всегда, в критический момент дело взял в свои руки папа. Он наполовину кумык, наполовину русский, поэтому фамилия Дьяконов, а зовут Шамиль. Работает наладчиком холодильного оборудования и всегда в разъездах, но тотчас примчался из командировки и отвез жену с дочкой в Адыгейскую республиканскую детскую клиническую больницу.

Дежурный врач, только взглянув на выписки, не удержался: «Ничего себе! Такие анализы! У вас лейкоз, что ли?» Уже на следующий день то же сказала Татьяне заведующая отделением. Маму с дочкой отправили в Детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре — ту самую, которая от Яблоновского через мост. У Милены выявили острый лимфобластный лейкоз с высоким риском рецидива. На лечение ее взял петербургский Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) онкологии имени Н.Н. Петрова.

Милена очень хорошо отозвалась на лечение — вышла в ремиссию после одного курса химии. Но врачи сразу предупредили родителей: улучшение может быть временным. Нужно использовать его, чтобы провести трансплантацию костного мозга. Операция, объяснили врачи, производится за счет государства. Но нужны средства на подготовку донора, забор и доставку костного мозга. А еще нужны дорогие лекарства, которых в НМИЦ сейчас нет. На все это требуется 2 662 233 рублей. Шамиль, человек горячий, как услышал, сразу заявил: «Продаем машину!» Но десятилетняя «Лада», понятно, столько не стоит, да и как ездить по объектам без своего транспорта.

Татьяна, когда узнала диагноз, несколько дней прожила в состоянии шока и ужаса, но вскоре взяла себя в руки и перестроилась: «Подлечим эту малявку, и все будет хорошо. А потом — вот бы третьего ребенка, семья должна быть большая». Эта уверенность передается Милене. Девочка дружит с врачами: когда приходит время осмотра, сама задирает футболку, чтобы им удобнее было ее слушать. Настрой очень важен для успеха лечения. Но и деньги тоже.

Для спасения Милены Дьяконовой не хватает 821 233 руб. Заведующая детским гематологическим отделением НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Юлия Федюкова (Санкт-Петербург): «У Милены диагностирован острый лимфобластный лейкоз, обнаружены генетические мутации, подтвержден высокий риск рецидива. Единственный шанс спасения девочки — проведение трансплантации костного мозга от неродственного донора. Подготовку донора, забор костного мозга и доставку трансплантата организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Учитывая серьезную опасность посттрансплантационных инфекционных осложнений, для их предотвращения ребенку требуется терапия препаратами привиджен и пентаглобин, которых нет в отделении». Стоимость лекарств, подготовки донора, забора костного мозга и доставки трансплантата — 2 662 233 руб. Александр Иванович Соболь внес 460 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 1 350 000 руб. Телезрители ГТРК «Адыгея» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 821 233 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Милену Дьяконову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Милены — Татьяны Романовны Дьяконовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Алексей Каменский, Санкт-Петербург