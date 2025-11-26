Новый генплан Таганрога могут утвердить до конца 2025 года

Проект Генерального плана Таганрога прошел процедуру согласования в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Утверждение документа планируется до конца 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

«Получено Сводное заключение Минэкономразвития России. Провели публичные слушания, где все заинтересованные лица смогли высказать свои замечания к проекту»,— отметила госпожа Камбулова.

Глава города добавила, что Генеральный план направлен на рассмотрение депутатам гордумы.

Наталья Белоштейн