Новый генплан Таганрога могут утвердить до конца 2025 года
Проект Генерального плана Таганрога прошел процедуру согласования в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Утверждение документа планируется до конца 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
«Получено Сводное заключение Минэкономразвития России. Провели публичные слушания, где все заинтересованные лица смогли высказать свои замечания к проекту»,— отметила госпожа Камбулова.
Глава города добавила, что Генеральный план направлен на рассмотрение депутатам гордумы.