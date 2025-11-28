Для спасения Милены Дьяконовой не хватает 821 233 руб.

Заведующая детским гематологическим отделением НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Юлия Федюкова (Санкт-Петербург): «У Милены диагностирован острый лимфобластный лейкоз, обнаружены генетические мутации, подтвержден высокий риск рецидива. Единственный шанс спасения девочки — проведение трансплантации костного мозга от неродственного донора. Подготовку донора, забор костного мозга и доставку трансплантата организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Учитывая серьезную опасность посттрансплантационных инфекционных осложнений, для их предотвращения ребенку требуется терапия препаратами привиджен и пентаглобин, которых нет в отделении».

Стоимость лекарств, подготовки донора, забора костного мозга и доставки трансплантата — 2 662 233 руб. Александр Иванович Соболь внес 460 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 1 350 000 руб. Телезрители ГТРК «Адыгея» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 821 233 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Милену Дьяконову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Милены — Татьяны Романовны Дьяконовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).