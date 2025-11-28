Киру Ковалеву ждут в Москве в декабре

21 ноября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Томск» мы рассказали историю 16-летней Киры Ковалевой из Томской области («Это несправедливо», Евгения Васильева). У девочки грудопоясничный сколиоз 4-й степени, появились проблемы с дыханием, боли и головокружения. Чтобы спасти Киру, нужно провести операцию с использованием новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая устранит искривление, сохранив подвижность позвоночника. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 179 025 руб.) собрана. Родители Киры благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кира Ковалева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Кира Ковалева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 21 ноября 5960 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Томск», «Саратов», «Кузбасс» и еще 132 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 36 компаний исчерпывающе помогли 21 ребенку, собрано 27 804 646 руб.