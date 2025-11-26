Reuters: Лукашенко обсуждает с США освобождение 100 белорусских политзаключенных

США ведут переговоры с Белоруссией об освобождении не менее 100 политзаключенных, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Американские официальные лица заявили агентству, что нынешнее взаимодействие двух стран «является частью долгосрочной, более широкой стратегии по выводу Минска из геополитической орбиты Москвы».

В июне власти Белоруссии освободили 14 осужденных, в том числе предпринимателя Сергея Тихановского — мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. О помиловании было объявлено после визита спецпосланника президента США Кита Келлога. В июле Александр Лукашенко помиловал еще 16 человек.

На прошлой неделе пресс-служба белорусского президента объявила о помиловании 31 украинца. Подчеркивалось, что решение было принято по договоренности с президентом США Дональдом Трампом.