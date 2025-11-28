Климат для развития

Российские регионы активно работают над улучшением инвестиционного климата. В ход идут всевозможные меры региональной поддержки: совершенствование местного законодательства, создание преференциальных режимов, предоставление различных льгот предпринимателям. Есть и уникальные проекты по развитию региональных брендов — в частности, такой в 2025 году был запущен в Ставропольском крае.

За последние пять лет Ставропольский край поднялся на 46 пунктов в национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов России — с 68-го места в 2019 году на 22-е в 2024 году. Объем привлеченных инвестиций за 2024 год достиг 384 млрд руб.

Сегодня в крае действует около 70 различных мер поддержки бизнеса: здесь работают современные индустриальные парки, предоставляются налоговые льготы, внедрена система сопровождения проектов по принципу одного окна. Регион обладает мощным потенциалом — от промышленности и сельского хозяйства до туризма, переработки и строительства. Ставропольские природные ресурсы, благоприятный климат, квалифицированные кадры и развитая инфраструктура создают базу для устойчивого экономического роста.

Сделано на Ставрополье

Возможности для инвесторов, предоставляемые Ставропольским краем, действительно широкие. В силу географии и климата здесь можно успешно вести не только традиционную для региона сельскохозяйственную деятельность, но открывать высокотехнологичные производства, создавать туристические проекты на прославленных курортах, развивать предприятия в сфере креативных индустрий.

Все это активно поддерживают региональные власти. В 2015 году правительство Ставропольского края создало специальную организацию для развития инвестиционного потенциала региона — «Корпорацию развития Ставропольского края», которая курирует меры поддержки. Это уже дало свои плоды: в последние годы регион планомерно увеличивал объем привлекаемых инвестиций.

За первое полугодие 2025 года общий объем инвестиций в край составил 141,7 млрд руб.— 102,5% по отношению к показателю прошлого года за аналогичный период.

Перед регионом стоит задача: рост инвестиций в 2025 году на 1,7% по отношению к предыдущему году.

Одной из новых мер поддержки бизнеса со стороны правительства Ставропольского края в 2025 году стал уникальный проект первого регионального маркетплейса «Сделано на Ставрополье», призванный поддержать местные бренды и продвинуть их в цифровой среде. С августа участниками проекта стали более 250 организаций преимущественно из креативной индустрии — от моды до архитектуры. Меры, предложенные правительством Ставропольского края, позволили вывести региональные бренды на новый уровень. 30 октября министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин презентовал результаты этой работы: по его словам, в 2025 году Ставрополье стало лидером в России по количеству поданных заявок на регистрацию региональных брендов. Всего от региона поступило девять заявок.

Территория развития

Преференциальные режимы и индустриальные парки — эффективный инструмент для улучшения регионального инвестиционного климата, и эти механизмы активно используют в Ставропольском крае. С 2017 года здесь работает территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Невинномысск», резидентам которой предоставляются существенные налоговые и другие льготы, а также готовая инфраструктура. За восемь лет ставропольская ТОСЭР привлекла 52 резидента, 27 млрд руб. инвестиций и создала 10,7 тыс. рабочих мест. Эти результаты существенно превзошли ожидания от проекта — изначально планировалось привлечь в ТОСЭР 15,7 млрд руб. инвестиций и создать 6234 рабочих места.

В отборе резидентов для ТОСЭР лично участвует губернатор края Владимир Владимиров — он возглавляет комиссию, которую проходят все кандидаты. На ТОСЭР «Невинномысск» работают компании пищевой, легкой и металлургической промышленности, действуют проекты в сфере сельского хозяйства и логистики.

Система региональных индустриальных парков также активно развивается. Сегодня их десять, они занимают площадь 32 606,3 га и насчитывают 21 действующего резидента, которым предоставляются различные льготы: нулевой налог на имущество, сниженная пятипроцентная ставка налога на прибыль, льготы по аренде и другие.

Планируется, что в рамках работы региональных промпарков объем инвестиций составит 67 млрд руб. и будет создано более 3,8 тыс. новых рабочих мест.

Система индустриальных парков помогла ставропольским предпринимателям при поддержке местных властей воплотить в жизнь амбициозные бизнес-идеи. Так, среди резидентов Невинномысского индустриального парка — успешно работающие логистический комплекс, комплекс по производству строительных смесей, радиаторный завод, плодохранилище с ежегодной проектной мощностью 30 тонн яблок.

Раскрывая потенциал

Инвестиционный потенциал Ставропольского края во многом обусловлен уникальными климатическими, историческими и географическими условиями. Для реализации всех экономических возможностей региона правительство края поддерживает шесть «прорывных проектов» в сфере промышленности, туризма, энергетики, логистики и агропромышленного комплекса.

Одним из таких проектов стало развитие знаменитых ставропольских курортов — Кавказских Минеральных Вод.

Проект включает три направления: создание особой экономической зоны туристской направленности на территории Кавминвод, строительство санаторно-курортных и гостиничных комплексов, а также развитие спортивно-оздоровительного экокурорта в Кисловодске. С 2025 по 2030 год проект позволит привлечь 314,2 млрд руб. инвестиций и создать 22 696 новых рабочих мест.

Агропромышленный комплекс — еще одна визитная карточка Ставрополья, в этой сфере сегодня занято около 215 тыс. жителей края. Сразу несколько ключевых инициатив относятся именно к сельскохозяйственной сфере. Среди них — создание кластера по производству удобрений, комплекса по производству животноводческой продукции, а также масштабного агропромышленного кластера. Последний включает сразу десять подпроектов в сферах сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Агропромышленный кластер будет создан до 2030 года и позволит региону привлечь 93,9 млрд руб. инвестиций.

Знаменитые ставропольские ветрогенераторы тоже успели стать символом края. Регион является флагманом развития зеленой энергетики, здесь находится семь из девяти ветроэлектростанций, работающих на юге России. Соответствующий проект «Росатома» был завершен в 2023 году, общая мощность станций составила 765 МВт.

От первого лица Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров — Ставрополье сегодня — регион, где идеи превращаются в реальные проекты. Мы создаем условия, чтобы предпринимателям было выгодно вкладываться, а инвесторам — уверенно работать. Этому способствуют и современная инфраструктура, и прозрачная система взаимодействия с бизнесом, и готовность региональной команды быстро решать возникающие вопросы. Ставропольский край привлекателен для инвестиций в самых разных направлениях: от высокотехнологичного производства до аграрного комплекса, от туризма до строительства. Благодаря продуманной политике развития и поддержке государства здесь растет экономика, создаются новые рабочие места, расширяется налоговая база. Ставрополье — это территория возможностей и уверенности, где комфортно не только работать, но и жить.

