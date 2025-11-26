В Ростове вынесен приговор участникам ячейки террорганизации в Крыму

Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым организаторам ячейки запрещенной на территории России террористической организации «Партия исламского освобождения» —«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму. Их признали виновными по ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической», ч. 1 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению» и ст. 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Судом установлено, что организатором ячейки в феврале 2015 года на территории Джанкойского района Республики Крым выступил Энвер Крош и принял в нее Сейтяги Аббозова, Рината Алиева, Эдема Бекирова и Вилена Темерьянова.

За меры конспирации и их соблюдение в организации отвечал Крош. Аббозов, Алиев, Бекиров и Темерьянов участвовали в конспиративных собраниях для получения специальных навыков ведения террористической деятельности.

«На последних были возложены обязанности по пропаганде идей данной организации среди населения и приискания новых участников»,— отметили в суде.

Кроме этого, на собраниях обсуждалась идеи смены политической системы и государственного устройство стран, в том числе России, и разрушению государственных границ с помощью пропаганды и насилия.

В соответствии с приговором суда Эверу Крошу назначено 19 лет колонии строго режима, Сейтягу Аббозову — 13 лет, Ринату Алиеву и Эдему Бекирову — по 15 лет, Вилену Темерьянову — 14 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Наталья Белоштейн