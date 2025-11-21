Рубль поверил в мирное будущее

Курсы ведущих мировых валют на российском рынке 21 ноября опустились до минимальных значений нынешней осени: доллар закрепился в районе 79 руб./$, а курс юаня вернулся к 11 руб./CNY. Так инвесторы отреагировали на новости о разработанном в США плане урегулирования российско-украинского конфликта, особенно в части возможности смягчения антироссийских санкций. Однако уже несколько раз в этом году подобные ожидания оказывались излишне оптимистичными, напоминают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Торги на валютном рынке 21 ноября начались с уверенного укрепления российской валюты. По данным информационного сервиса МФД, в начале дня курс доллара на внебиржевом рынке впервые за четыре недели опустился ниже уровня 79 руб./$. К 11:40 он достигал отметки 78,55 руб./$, на 1,5 руб. ниже значения закрытия предыдущего дня. Обновил двухмесячный минимум и курс юаня. В ходе торгов на Московской бирже он вплотную приближался к уровню 11 руб./CNY, потеряв с начала недели 36 коп. (3%).

Во второй половине дня иностранные валюты отыграли часть утраченных позиций. Курс доллара вернулся к уровню 79 руб./$, а курс юаня — к 11,08 руб./CNY, но все равно остались вблизи осенних минимумов, достигнутых после переговоров президентов России и США. В целом за неделю доллар потерял в цене 1,85 руб. (2,3%), юань — 29 коп. (2,5%). Меньшее ослабление американской валюты могло быть связано с ростом ее курса на мировой рынке. За неделю индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) вырос на 1% и закрепился выше уровня 100 пунктов.

Как и месяц назад, инвесторы отыгрывали новости о перспективах улучшения внешнеполитической обстановки.

Если в середине октября поводом для этого были переговоры президентов России и США, то текущий всплеск оптимизма был вызван публикациями «плана Трампа» по урегулированию украинско-российского конфликта. По данным издания Axios, в нем 28 пунктов, в числе которых было не только признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими, но и поэтапное снятие санкций с России.

«При позитивном сценарии рынок РФ может стать вновь открытым для западных инвесторов. В свою очередь, это приведет к росту спроса на национальную валюту и далее к ее укреплению»,— отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также считает, что некоторые экспортеры могли досрочно начать продавать валюту в рамках ноябрьского налогового периода (до 28 ноября). «Часть спекулянтов могут закрывать длинные позиции по валюте, так как многие участники рынка ожидали ослабления рубля в ближайшие месяцы»,— отмечает эксперт.

В сложившихся условиях участники рынка не исключат дальнейшего укрепления российской валюты.

Однако одним из ключевых факторов, влияющим на валютный рынок, останется геополитика, и прежде всего — смогут ли стороны конфликта достичь договоренности, или переговоры ни к чему конкретному не приведут (как это было неоднократно раньше). «При усилении шансов на урегулирование украинского конфликта курс доллара может продолжить плавное снижение к 76–77 руб./$»,— оценивает господин Евстифеев. Михаил Васильев не исключает в случае реального прогресса в переговорах возвращения курса доллара в диапазон 70–80 руб./$, в моменте может быть и 60–70 руб./$.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич допускает снижение курса юаня ниже уровня 11 руб./CNY на следующей неделе, хотя к ее завершению ждет возвращения в диапазоне 11–11,5 руб./CNY. «Уже в будущую пятницу предложение со стороны экспортеров снизится, а спрос, учитывая привлекательные уровни, может сохраниться. Кроме того, перед выходными часть спекулятивно настроенных инвесторов может перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в юане»,— отмечает господин Зварич.

Вместе с тем если реализуется негативный сценарий, то рубль ослабит свои позиции. «Признаки срыва переговоров вернут курс доллара к значениям середины ноября (выше 81 руб./$.— “Ъ”)», считает Владимир Евстифеев.

Виталий Гайдаев