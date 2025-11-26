В Свердловской области планируют увеличить вторичную переработку мусора

Губернатор Свердловской области Денис Паслер на прямой линии ответил на вопросы жителей о системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Главе пожаловались на вывоз мусора и отсутствие нового мусоросортировочного завода. Он отметил, что, несмотря на возникающие трудности (в прошлом году в некоторых городах, включая Первоуральск, возник мусорный коллапс), система работает стабильно.

«Что значит некуда вывозить? У нас же в квартирах мусор не стоит. 26 полигонов у нас в области работают, мусор есть куда вывозить. Но надо формировать новые условия, чтобы объем заполняемости полигонов был тише. Мусор нужно сортировать, утилизировать, запускать вторичную переработку»,— заявил губернатор.

Губернатора напомнил, что в западной части региона недавно начала работать новая компания, полностью принадлежащая области. Господин Паслер подчеркнул, что это часть социальной ответственности правительства. Однако губернатор отметил необходимость создания новых условий для переработки и хранения отходов.

До конца года планируется установить около 800 новых контейнерных площадок. В регионе работают 777 единиц техники, что обеспечивает около 97% потребностей.

По словам Паслера, стратегическая цель на ближайшие годы — увеличить объемы сортировки и вторичной переработки, чтобы снизить нагрузку на полигоны.

Мария Игнатова