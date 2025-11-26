СПК «Дон» Дон» планирует восстановить исторический причал в Аксае

Директор судоходной пассажирской компании «Дон» Герман Лопаткин назвал восстановление исторического причала в Аксае амбициозной, но выполнимой задачей. Об этом он заявил на площадке «ТАСС Юг», отвечая на вопрос корреспондента Domostroydon.ru.

Фото: пресс-служба минприроды Ростовской области

По словам господина Лопаткина, реализация проекта потребует решения нескольких серьезных проблем. Главное препятствие — необходимость получения земельного участка в пользование.

«Кроме того, имеющаяся инфраструктура морально устарела и не отвечает современным пассажирским стандартам. Близость к железнодорожному объекту потребует создания совместной службы безопасности для досмотра пассажиров. Эти вопросы при совместной работе с властями решить вполне возможно»,— подчеркнул директор компании.

Помимо Аксая, возможно строительство причальной инфраструктуры в Рогожкино, Старозолотовской и других населенных пунктах. Герман Лопаткин отметил, что в следующем году компания займется проектированием обновленных маршрутов после введения новых субвенций.

Валентина Любашенко