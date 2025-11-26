Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростове-на-Дону выбирают название сквера на месте снесенного дома

В Ростове-на-Дону началось голосование за название нового сквера на улице Социалистической, 129, который появится на месте снесенного дома. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Александр Скрябин.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее предложения о наименовании предлагали местные жители. В лидерах оказались два варианта: «Анненский» и «Кленовый дворик». От выбранного названия будет зависеть дизайн будущего общественного пространства.

Голосование продлится до 17:00 4 декабря.

Константин Соловьев

