Шахматист Жавохир Синдаров стал самым молодым победителем Кубка мира

19-летний узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров обыграл китайца Вэй И в финале Кубка мира Международной федерации шахмат (FIDE) в Гоа. Он стал самым молодым победителем турнира, превзойдя достижение поляка Яна-Кшиштофа Дуды, которому трофей покорился в 2021 году (ему на тот момент было 23 года).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жавохир Синдаров

Фото: Michal Walusza / FIDE Жавохир Синдаров

Фото: Michal Walusza / FIDE

Две классические партии завершились вничью. В среду противники играли тай-брейк с укороченным контролем времени (15 минут на партию + 10 секунд на ход).

В первой партии тай-брейка был разыгран один из агрессивных вариантов ферзевого гамбита — защита Рагозина. Позиция долго оставалась равной. Однако на 30-м ходу Синдаров, руководивший белыми фигурами, получил решающее преимущество: Вэй И допустил грубую ошибку в эндшпиле. Правда, китаец не был за нее наказан, и на 45-м ходу была зафиксирована ничья.

В ответной игре Вэй И, игравший белыми, выбрал итальянскую партию. В миттельшпиле инициативой и территориальным преимуществом владели черные, однако добиться решающего перевеса им не удавалось. Исход решил еще один «зевок» китайского гроссмейстера. На 57-м ходу, угодив в цейтнот, он погнался за незащищенной пешкой и позволил сопернику начать крайне опасную атаку на своего короля. А после еще одной ошибки китайца, на 59-м ходу, скорого мата было не избежать. Вэй И сдался на 60-м ходу.

Выиграв Кубок мира, Синдаров заработал $120 тыс. Занявший второе место Вэй И получил $85 тыс. Взявшему во вторник бронзу россиянину Андрею Есипенко полагается $60 тыс. призовых. Что важнее, все трое отобрались на турнир претендентов, который пройдет в 2026 году на Кипре. Его победитель получит право сыграть с индийцем Гукешем Доммараджу в матче за звание чемпиона мира.

Арнольд Кабанов