Более 1,1 тысячи приборов для слабовидящих выдано в Ростовской области в 2025 году

В отделении Соцфонда России по Ростовской области с начала 2025 года выдали гражданам с нарушениями зрения 1,2 тыс. технических средств реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Среди выданных устройств — приборы для чтения говорящих книг на флеш-картах, электронные ручные и стационарные увеличители, медицинские тонометры и термометры с речевым выходом. «Все эти средства обеспечивают слепым и слабовидящим комфортную жизнь»,— рассказала управляющий Отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

Кроме того, ведомство предоставляет незрячим жителям собак-проводников. В настоящее время 13 граждан с инвалидностью по зрению обеспечены специально обученными животными. С начала года восемь человек получили единовременную компенсацию на содержание и ветеринарное обслуживание четвероногих помощников. На эти цели направлено свыше 300 тыс. руб.

Валентина Любашенко