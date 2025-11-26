Николя Саркози проиграл в кассации по делу о финансировании его кампании

Кассационный суд Франции 26 ноября поставил точку в так называемом деле Bygmalion, подтвердив приговор бывшему президенту Николя Саркози за незаконное финансирование его кампании 2012 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николя Саркози

Фото: Sarah Meyssonnier / File Photo / File Photo / Reuters Николя Саркози

Фото: Sarah Meyssonnier / File Photo / File Photo / Reuters

Рассмотрев кассационную жалобу Николя Саркози, судьи подтвердили приговор по апелляции от 14 февраля 2024 года: один год лишения свободы, из них шесть месяцев — реального срока. Тем самым отклонен довод защиты о несоразмерности наказания и отсутствии доказательств того, что кандидат осознавал масштаб нарушения.

Суд счел, что бывший президент воспользовался возможностью удвоить лимит расходов в ходе кампании, закончившейся для него поражением. По данным следствия, предвыборные затраты господина Саркози достигли €42,7 млн, что почти вдвое больше установленного законом порога. Чтобы скрыть это, команда политика прибегла к системе двойного учета. Фирма Bygmalion и ее дочерняя компания Event & Cie выставляли партии Николя Саркози UMP фиктивные счета за мероприятия, фактически относящиеся к президентской кампании. В тексте решения подчеркивается, что нарушения носили «существенный характер» и затрагивали саму логику финансирования политической деятельности во Франции.

Решение кассационного суда делает приговор окончательным. Вопрос о порядке исполнения наказания, включая возможное применение электронного браслета или частичное отбывание срока в облегченном режиме, теперь находится в компетенции прокуратуры и службы исполнения наказаний.

Об освобождении Николя Саркози из тюрьмы — в материале «Ъ» «Николя, выходи!».

Алексей Тарханов, Париж