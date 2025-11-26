В Ростовской области расследуют смертельное ДТП на федеральной трассе

Ростовские полицейские устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным следствия, авария произошла 26 ноября в 11:20 на 83-м километре трассы «Новороссия Р-280». Водитель 1979 года рождения, управляя легковым автомобилем, уснула за рулем и выехала на встречную полосу. Там «Лада Приора» столкнулась с грузовиком «ДАФ» с полуприцепом, которым управлял 45-летний автомобилист.

Водитель легкового автомобиля скончалась на месте ДТП.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств ДТП.

Валентина Любашенко