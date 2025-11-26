Беспилотники послали на второй круг

Правительство Ульяновской области приняло решение ликвидировать АНО «Агентство технологического развития» (АТР), которое фактически является оператором в исполнении нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», и передать эту функцию новой управляющей компании. Причиной реорганизации чиновники называют то, что фактически АТР ничего не сделало для формирования научно-производственного центра (НПЦ) БАС, который должен стать основой развития этой сферы. Региональные производители БПЛА подтверждают, что фактически НПЦ существует только на бумаге. В облправительстве заявляют, что реформирование проведут максимально быстро, и оно должно будет дать толчок развитию отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство РФ готово поддержать производителей БПЛА, но только через действующие НПЦ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Правительство РФ готово поддержать производителей БПЛА, но только через действующие НПЦ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Во вторник на заседании комитета по промышленности заксобрания Ульяновской области первый зампред регионального правительства Марина Алексеева сообщила о работе по оптимизации подведомственных организаций и о планируемой ликвидации регионального АНО «Агентство технологического развития», которое является оператором в сфере реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС).

По словам Марины Алексеевой, АТР было создано в 2017 году как АНО допобразования, но с июля 2025 года полномочия допобразования (проекты по IT-кубам и кванториум) переданы в региональное минпросвещения, в агентстве остались направление инноваций и НПЦ БАС. Правительство региона планирует АТР ликвидировать, инновационное направление передать в региональное АНО «Агентство инновационного развития», а НПЦ создать заново: или на базе АНО «Центр компетенций развития промышленности», или в портовой особой экономической зоне (ПОЭЗ) «Ульяновск». После этого, по словам вице-премьера, НПЦ будет снова аккредитован при Минпромторге. Она пояснила, что, хотя реорганизация даст экономию 12,5 млн руб. в год, главная ее цель — «придание высокоперспективным отраслям нового импульса развития».

Напомним, согласно «Стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года», НПЦ БАС должны в регионах стать основой развития отрасли. Согласно приказу Минпромторга №2201, НПЦ должны получить аккредитацию в Минпромторге РФ, при этом отвечать ряду требований: иметь потенциальных резидентов, площади (2500 кв. м) для размещения центра коллективного пользования и план-график оснащения центра необходимым оборудованием. Аккредитация НПЦ при Минпромторге давала возможность его резидентам получать по своим заявкам федеральную господдержку в виде грантов и субсидий.

Совладелец компании «Дронэкс» (ООО, производит роторные дроны сельхозназначения) Сергей Сандркин в беседе с «Ъ» подтвердил, что фактически никакой реальной помощи от АТР ульяновские производители БПЛА не имели. Все 12 ульяновских производителей БПЛА подписали соглашения о намерениях стать резидентами НПЦ, но статуса резидента так и не получили (соглашения нужны для пакета документов на аккредитацию НПЦ в Минпромторге). «На этом все и закончилось, НПЦ существует лишь на бумаге»,— сказал совладелец «Дронэкс», заметив, что проще было бы сохранить АТР с аккредитованным НПЦ и заставить его работать как положено, чтобы не терять время на новую аккредитацию, поскольку производителям БПЛА необходима господдержка, а они ее до сих пор так и не получают.

Стоит заметить, что НПЦ некоторых регионов уже получают господдержку. Так, в марте этого года правительство РФ выделило 2 млрд руб. на развитие НПЦ БАС Татарстана. НПЦ БАС Нижегородской области получил на свое развитие субсидии в размере 830 млн руб. Всего в 2025 году на создание региональных НПЦ направлено более 4 млрд руб., для семи регионов. В 2026 году объем федерального финансирования региональных НПЦ составит 10 млрд руб., в 2027 году — свыше 7 млрд руб. Начали получать господдержку и резиденты НПЦ. Два резидента НПЦ БАС Самарской области уже получили гранты в общей сумме около 100 млн руб. Два резидента НПЦ БАС Ярославской области получили субсидии 50 млн руб.

Марина Алексеева в беседе с «Ъ» заявила, что «по факту, никто в АТР не занимался развитием НПЦ БАС, он так и остался в нулевой точке», «и решение по АТР уже принято». «Функции БАС, науки и инноваций получат новый импульс развития под моим кураторством. Важным при выборе управляющей компании НПЦ будет ее способность привлекать внебюджетные источники финансирования. Курировать эту сферу буду лично я, руководить проектом — региональный минпром», — сказала вице-премьер. По ее словам, дорожная карта ликвидации АТР уже подготовлена, готовится дорожная карта по созданию управляющей компании НПЦ БАС. «С большой вероятностью ей может стать АО ПОЭЗ “Ульяновск” с помещением под НПЦ около 3 тыс. кв. метров, потому что это функционально и логистически удобнее»,— пояснила вице-премьер. Она заметила, что планируется завершить процесс ликвидации АТР за 4-5 месяцев, а создание нового НПЦ БАС вместе с аккредитацией и регистрацией всех резидентов предполагается завершить до конца первого полугодия. Вопрос закупки оборудования для центра коллективного доступа, по словам вице-премьера, пока остается открытым, поскольку деньги федеральные, опыт некоторых регионов показал, что если НПЦ не привлекли якорных резидентов, это оценивалось уже как неэффективное расходование бюджетных средств, пояснила госпожа Алексеева.

Глава аналитической службы отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что Ульяновск имеет хорошие начальные условия в виде производственной базы, квалифицированных кадров и вузов для развития сферы БАС, и формирование инфраструктуры развития БАС поможет в дальнейшем привлечь и инвесторов. «Но здесь главное — не кто первый успеет получить субсидии. Регионам еще предстоит оценить и осознать свою нишу в этой сфере, чтобы свой набор компетенций и технологий стал конкурентным преимуществом и фундаментом для налаживания взаимодействия с производителями других регионов»,— сказал эксперт, заметив, что выбор для НПЦ портовой ОЭЗ «вполне логичен».

Сергей Титов, Ульяновск