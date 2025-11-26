Пассажирское сообщение на «Метеоре» расширят до Мариуполя и Бердянска в 2026 году

Судоходная пассажирская компания «Дон» в 2026 году планирует запустить «Метеор» по маршруту из Ростова-на-Дону в Мариуполь с заходами в Бердянск и Ейск. Об этом сообщил директор компании Герман Лопаткин на пресс-конференции на площадке «ТАСС Юг».

По словам господина Лопаткина, компания намерена создать межрегиональные маршруты, включая направления не только в Мариуполь, но и в Волгоградскую область. Курс на Мариуполь позволит судну на подводных крыльях заходить также в Бердянск и Ейск.

«Компания готова к расширению географии перевозок после успешной доставки нового «Метеора» из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону. Судно преодолело 2,3 тыс. км. Перспективы развития пассажирского судоходства обсудили на совещании с участием заместителя губернатора — министра транспорта региона Алены Беликовой», — рассказал директор СПК «Дон».

Валентина Любашенко