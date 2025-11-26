В Туапсе задержали выстрелившего в лицо школьнику мужчину

Полиция Туапсе установила личность мужчины, который выстрелил в лицо девятилетнему ребенку из пневматического оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Им оказался 64-летний местный житель.

Мужчину доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. При личном досмотре у него нашли пистолет, который направили на экспертизу. Сейчас проводится проверка, которая должна установить все детали случившегося и определить процессуальные меры в отношении задержанного.

21 ноября во дворе жилого дома в Туапсе неизвестный выстрелил в девятилетнего мальчика из пневматического оружия. Спустя два дня в дежурную часть полиции обратилась его мама. Мальчика госпитализировали и прооперировали.