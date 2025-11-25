В Туапсе неизвестный выстрелил из пневматического оружия в лицо ребенку

Школьник госпитализирован в Туапсе после того, как неизвестный мужчина выстрелил из пневматического оружия и попал в лицо ребенку, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

В результате выстрела металлический шарик застрял в щеке девятилетнего мальчика. Ребенка прооперировали, чтобы удалить инородное тело. Мать ребенка сообщила об инциденте в полицию.

В настоящее время проводится доследственная проверка, ведется розыск злоумышленника. С целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы правоохранительными органами будет принято процессуальное решение. Туапсинская межрайонная прокуратура контролирует ход проверки, уточнили в надзорном ведомстве.

Анна Перова, Краснодар