Жителя Ростова приговорили к 24 годам за попытку подрыва самолета чиновника

2-й Западный окружной военный суд приговорил 50-летнего жителя Ростова-на-Дону к 24 годам колонии строго режима за госизмену, участие в террористической организации и попытку подрыва самолета высокопоставленного представителя власти. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: Василий Дерюгин

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: Василий Дерюгин

Судом установлено, в апреле 2023 года ростовчанин добровольно вступил в запрещенную в России террористическую организацию. По заданию куратора СБУ осужденный собирал данные о расположении комплексов ПВО в Подмосковье с использование БПЛА.

Кроме этого, фигуранту было дано задание взорвать самолет с высокопоставленным представителем власти на борту.

Довести эти планы до конца обвиняемому не удалось — он был задержан силовиками.

Наталья Белоштейн

