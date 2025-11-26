Силуанов: РЖД обсуждают с банками реструктуризацию долга

Российские железные дороги (РЖД) сейчас принимают меры, чтобы облегчить долговое бремя госкомпании в 2026 году. Об этом журналистам сообщил глава Минфина России Антон Силуанов, передает ТАСС. В частности, по его словам, РЖД работает с кредитными организациями и планирует реструктуризировать долг.

На вопрос, может ли РЖД использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, Антон Силуанов отметил, что они переназначаются для других целей. Эти деньги компания может использовать «в случае снижения цены нефти ниже базовой и на технологические приоритеты», сказал министр финансов.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что долг РЖД составляет около 4 трлн руб. По словам собеседников агентства, Россия ищет способы помочь госкомпании выбраться из долговой ямы. Среди обсуждаемых предложений — рост тарифов на грузоперевозки, снижение налогов, увеличение субсидий, использование средств ФНБ. Кроме того, по словам одного из источников, обсуждается конвертация 400 млрд руб. долга в акции.

Это следует из отчетности компании. В 2024 году чистая прибыль РЖД по МСФО упала в 3,4 раза, до 50,7 млрд руб. Показатель продолжил падать в 2025 году. За первое полугодие чистая прибыль госкомпании сократилась в 26 раз — до 4,4 млрд руб. со 114 млрд руб.